صور.. البابا تواضروس يدشن كنائس دير القديس الأنبا موسى

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شملت عمليات التدشين ثلاثة مذابح، الرئيس على اسم السيدة العذراء، والبحرى على اسم القديس مارمرقس، والقبلى على اسم القديسين الأنبا بيشوى والأنبا كاراس السائح، فيما دشن بعض الآباء الأساقفة المشاركين فى الصلوات مذابح أخرى بكنائس الدير.
شملت صلوات التدشين أيضًا، تدشين حامل أيقونات الكنيسة الأيكونستاز، وأيقونة البانطوكراتور ضابط الكل، الموجودة فى شرقية الهيكل حسب الطقس الكنسى.
وأزاح قداسة البابا الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين كنائس الدير لدى وصوله الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.
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