مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي الرضوانية في بغداد

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي الرضوانية في بغداد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق في هذه الحادثة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما جددت مصر دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وللحفاظ على أمنه واستقراره، وصون مقدرات الشعب العراقي الشقيق.