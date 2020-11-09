انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في كافة ربوع المحافظات المصرية، وذلك بعد أن بدأت أعمال الفرز في كافة اللجان الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات والتي أجريت يومي السبت والأحد 7،8 نوفمبر 2020 بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي شملت نحو 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وسوف نتناول في السطور نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك بعد أن أعلن القضاة المشرفين على أعمال انتخابات مجلس النواب نتائج الانتخابات في بعض اللجان في عدد من المحافظات على أن يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر2020، وسيتم إجراء جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7، و8 ديسمبر المقبل.

نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الثانية:-

أعلن القضاء المشرفين على بعض اللجان الانتخابية بعد انتهاء عملية الفرز نتائج بعض اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020، وذلك كالتالي:-

* محافظة الشرقية :-

أعلن القضاة المشرفين على أعمال انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية نتيجة الفرز الاحصائي لبعض الدوائر الانتخابية بمحافظة الشرقية وذلك كالتالي:-

الدائرة الأولي والتي تضم الزقازيق والقنايات:-

لم يفز أياً من المرشحين بانتخابات مجلس النواب من الجولة الأولي وستجري جولة الاعادة بين 8 مرشحين لاختيار أربعة منهم وهم:- لطفي شحاته ب59221 صوت، إيمان خضر ب 43821 صوت، مجدي عاشور بـ 43130 صوت، ماجد دياب ب39089 صوت، عادل عفيفي ب 37552 صوت ، مروة هاشم ب 33856 صوت، عبد الفتاح إبراهيم ب 30280 صوت و على أبو سيد أحمد ب 29274 صوتاً.

الدائرة الثانية وتضم مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان:-

أسفرت النتائج عن لجوء 6 مرشحين لجولة الإعادة وهم كلاً من حمودة محمد حمودة، حاتم صيام، سامي نصر الله، عبد الله الرماح، رشيد السيد عامر، طارق الأعصر.

الدائرة الثالثة والتي تضم منيا القمح ومشتول السوق:-

أوضحت نتيجة الحصر العددي لأعمال الفرز بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دخول 6 مرشحين جولة الإعادة دون أن يحسم أي مرشح للنتيجة من الجولة الأولي حيث ستجرى جولة الإعادة بين كلاً من:- خالد مشهور ب 84516 صوت ، وجيه أباظة ب 37343 صوت، محمد جاد ب 27112 صوت، عبير تقبية ب 25494 صوت، حسن ضوة ب 30983 صوت ، ومى رشدي غيث ب 31000 صوت. وحصلت قائمة من أجل مصر على 122436 صوت.

الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية والتي أبوكبير وههيا:-

حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 80950 صوتاً بينما حصلت قائمة أبناء مصر على 39184 صوتاً.

إجراء جولة الإعادة بين 4 مرشحين وهم حاتم عبد العزيز، محمد حبيب، نبيل عسكر، مصطفي الباز

الدائرة الخامسة والتي تضم مركزي ديرب نجم والابراهيمية:-

كشفت نتيجة الفرز الإحصائي للدائرة الخامسة بمحافظة الشرقية والتي تضم مركزي ديرب نجم والابراهيمية عن دخول 4 مرشحين جولة الإعادة وهم طلعت السويدي، عبد الباقي تركيا، السيد عدلي، رضا عبد العال.

الدائرة السادسة بالشرقية وتضم مراكز فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر:-

أوضحت نتيجة الفرز عن جولة الإعادة بين 6 مرشحين للمنافسة على ثلاث مقاعد برلمانية وهم:- إمام حسن، علاء عبد النبي، نبيل العطار، صلاح منصور، علاء النجار، صلاح شربية.

الدائرة السابعة وتضم مدينتي أبو حماد والقرين:-

أسفرت نتيجة فرز الأصوات عن لجوء 4 مرشحين إلى جولة الإعادة وهم كلاً من أحمد فؤاد أباظة ب44605 صوت ، جلال صيام 34562 صوت، فرج سلامة ب 29324 صوت، ثروت سويلم ب 26894 صوت.

الدائرة الثامنة وتضم مدينتي الحسينية وصان الحجر:-

حيث ستجرى جولة الإعادة بين أربعة مرشحين وهم السيد رحمو، رائف تمراز، أحمد عبد اللطيف الطحاوي، محمد حسن العقيلي.

محافظة القليوبية:-

كشفت نتائج عملية الفرز لأصوات الناخبين بمجلس النواب 2020 بمحافظة القليوبية عن النتائج التالية:-

محافظة الدقهلية:-

كشفت نتائج عملية الفرز لأصوات الناخبين بمحافظة الدقهلية بمجلس النواب 2020 عن النتائج التالية:-

دائرة ميت غمر:-

حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 101371 صوتاً، بينما حصلت قائمة تحالف المستقلين عن 71171 صوتاً.

المقاعد الفردية ستجرى جولة الإعادة على المقعدين المخصصين للدائرة بين كلاً من بدوي عبد اللطيف هلال وأحمد إبراهيم أحمد السعيد، وعبد الفتاح عبد الحي محمد، ومحمود أحمد العزب سيد أحمد بينما خسر المستشار مرتضي منصور مقعده البرلماني عن تلك الدائرة.

الدائرة السابعة والتي تضم المنزلة والمطرية:-

إعادة بين أربع مرشحين على مقعدين وهما أحمد الحديدي، مجدي الأمير، أحمد سمرة، مصطفى محروس.

محافظة كفر الشيخ:-

أعلنت اللجنة القائمة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية والتي تضم مركزي سيدي سالم والرياض عن جولة الإعادة بين 4 مرشحين وهم :- أحمد على أحمد، محمد عبد الحميد مفتاح، محمد هاشم، ماهر على المصري.