صور.. كلية رمسيس الجديدة تحتفل بتخريج أحدث دفعاتها

احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى –المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالطائفه الإنجيلية بمصر، بتخريج أحدث دفعاتها، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها، وذلك أول أمس السبت بقاعة المنارة، مع مراعاة واتخاذ كل التدابير الاحترازية الصحية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى.





وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، إلى جانب إلقاء كلمة ضيفة الاحتفال، الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب عن "فن النجاح"، واختتم الحفل بتكريم جميع الطلبة وتكريم الأوائل والمتميزين فى الأنشطة الرياضية والفنية.

وشارك بالحضور من الضيوف محمد عطية وكيل أول الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومجدى الجيار مدير إدارة الوايلى التعليمية.

كما شارك بالحضور من قيادات سنودس النيل الإنجيلى بمصر، القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، ومن قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، وهالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة المشتركة، وعدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور.

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