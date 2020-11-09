نادى القضاة: توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الجامعات

وقع المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد أحمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، شملت العديد من مجالات التعاون، منها إجراء البحوث والدراسات العلمية التى تهم الطرفين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات وتبادل الدوريات والنشرات والإصدارات، كما يستفيد بموجب هذه المذكرة أعضاء النادى وذويهم من الدرجة الأولى للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة من المعهد.





ووفق بيان رسمى، تتولى رئاسة اللجنة الثقافية بالنادى التنسيق والترتيب مع مدير المعهد فى المسائل المتعلقة بالمذكرة والناشئة عنها. وكشف المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه إيمانا من نادى قضاة مصر بدوره التنويرى لرفع المستوى العلمى للقضاة وأسرهم وتوفير كل السبل لحصولهم على درجة الماجستير والدكتوراة فى المجالات المهمة والضرورية، بأيسر الطرق وذلك بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع كبرى الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية. أنشئ معهد البحوث والدراسات العربية بقرار من مجلس جامعة الدول العربية فى 23/9/1952، وتم نقل تبعية المعهد للمنظمة العربية للتربية والثقـافة والعـلوم عـام 1970، كإحدى المنظمات المتخصصة فى إطار جامعة الدول العربية، مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة ، ويهدف إلى تكوين جيل من الأكاديميين فى تخصص الدراسات العربية فى عشرة مجالات للعلوم الاجتماعية الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون واللغة والأدب والإعلام والتربية والتراث.

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