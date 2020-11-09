المنافسة الرقمية وحروب الأجيال.. مؤتمر إعلام بنى سويف يعلن توصياته

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن المؤتمر قد خرج بتوصيات منبثقة من نتاج الأبحاث العلمية الملقاه بالمؤتمر وأهمها:



- الإسراع فى إصدار قانون إتاحة المعلومات أمام الصحفيين والإعلاميين بحيث يتوفر أمامهم الحقائق والمعلومات فى الوقت المناسب لقطع الطريق على مروجى الشائعات والإعلام المعادى

- الاهتمام بدعم المؤسسات الإعلامية الرسمية وتطوير ادائها باعتبارها صمام الأمان للأمن القومى المصرى.

- ضرورة إطلاق منصات إعلامية متعدده ترسخ الهوية الثقافية وترصد كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعى من الثقافات الوافده التى تضر بالأمن القومى وتتعارض مع هويتنا الثقافية.

- ضرورة اهتمام المؤسسات المعنيه بتشكيل وعى وثقافة المصريين برصد كل ما تنشره الصفحات والمواقع الموجهة بالعربية فيما يتعلق بهويتنا الثقافية والدينية وتفنيدها والرد عليها وتحصين الجمهور من اضراراها.

- تحديث المحتوى الرقمى للصفحات الرسمية للمؤسسات والهيئات المختلفة.

- توسيع مجال عمل الدراسات الإعلامية لتناقش موضوعات وقضايا أكثر معاصرة وارتباطا بالفضاء الاتصالى الراهن الذى يطرح إشكاليات جديدة وغير تقليدية، ومنها الوظيفة الإخبارية المتصاعدة لمواقع التواصل الاجتماعى، وحدودها وأبعادها وتأثيراتها السلبية والإيجابية ودورها كأداة اتصال حكومية.

- الاهتمام بدراسات الاتصال المؤسسى واقعه ومستقبله لتطوير الأداء المؤسسى للدولة ومؤسساتها المختلفة.

- الاهتمام بدراسات الذكاء الاصطناعى ودوره فى تطوير الإنتاج الإعلامى عن طريق عقد مؤتمرات وندوات مستقبلية تركز على تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى والتعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفه فى مجال تطبيق التكنولوجيا الحديثه بأشكالها المختلفة فى إنتاج وإعداد المواد الإعلامية.

- تشجيع الباحثين على الاستمرار فى دراسات الإعلان الرقمى والدفع بنتائج بحوثهم إلى المؤسسات الإعلامية للاستفاده منها مع الاهتمام باستحداث أدوات بحثية غير تقليدية تتفق مع طبيعة المجتمع، والاستمرار فى التغطيات الكاشفة والمفندة للحملات الإعلامية التى يقوم بها الاعلام المصرى والموجهه لتحصين وعى الجمهور المصرى ضد محاولات التشكيك والتزييف المستمرة التى تشنها جماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2013.

- بذل جهد أكبر فى توعية الجمهور المصرى وخصوصا قطاعات الشباب بمخاطر ومنافع مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف ترشيد الاستخدام المتزايد لها فى مصر والذى تجاوز الـ45 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" على أن تتضمن التوعية التركيز على ضرورة التحلى بالوعى النقدى التحليلى فى مواجهة المحتوى السياسى لتلك المواقع، وضرورة مراجعة الاستخدام المتزايد وتأثيراته الصحية والنفسية والاجتماعية والذى وصل إلى حد الإدمان.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من كبار الإعلامين وأساتذة الإعلام، وتضمن خمس جلسات و52 بحثا، وفى نهايته أعلن الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام التوصيات التى خرج بها المؤتمر.