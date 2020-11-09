ويصل معدل الرحلات إلى رحلة واحدة إلى كل من بيروت، والرياض، وبغداد، وجدة، ولاجوس، وندجامينا، وتونس، وأبوجا، وأبوظبى، والدمام، ولندن، وباريس، وموسكو، واسطنبول، ودبى، وامستردام، وأثينا، وفيينا، وعمان، والبحرين، والمدينة المنورة، والشارقة، ونيروبى، وهانزو، وأديس أبابا.
وتُسيِّر مصر للطيران رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى.
كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع المطارات المصرية، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر، من الوصول إلى الأراضى المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير 43 رحلة لنقل 4200 راكب.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.