مصر للطيران تسير 43 رحلة لنقل 4200 راكب.. غدا

ويصل معدل الرحلات إلى رحلة واحدة إلى كل من بيروت، والرياض، وبغداد، وجدة، ولاجوس، وندجامينا، وتونس، وأبوجا، وأبوظبى، والدمام، ولندن، وباريس، وموسكو، واسطنبول، ودبى، وامستردام، وأثينا، وفيينا، وعمان، والبحرين، والمدينة المنورة، والشارقة، ونيروبى، وهانزو، وأديس أبابا.

وتُسيِّر مصر للطيران رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع المطارات المصرية، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر، من الوصول إلى الأراضى المصرية.