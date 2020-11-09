فصل 23 طالبا بعلوم بنها لمدة أسبوع لعدم ارتداء الكمامة

قرر نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ناصر الجيزاوى، اليوم الإثنين، حرمان 23 طالبا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع، لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوى لهم.





جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها الجيزاوى، لمتابعة التزام كليات الجامعة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى. وأكد عميد الكلية، الدكتور لطفى أبوسالم، أن الكلية تحرص على ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامات فى قاعات المحاضرات والمعامل، وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعى، موضحا أنه يتم توجيه إنذار شفوى لغير الملتزمين فى بداية الأمر، وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق. وكان رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد وجه مجلس الجامعة النواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإرتداء الكمامات، ومنع التجمعات فى ساحات الحرم الجامعى والتباعد الاجتماعى وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.

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