ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه، ليغلق عند 618.438 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 12785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2799 نقطة.