كلية رمسيس الجديدة تحتفل بتخريج دفعة من الطلاب وتُكرم الأوائل

احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي – المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية– بالطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج أحدث دفعاتها، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها.

أقيمت الاحتفالية بقاعة المنارة، وسط مراعاة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



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وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، إلى جانب إلقاء كلمة ضيفة الاحتفال، الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب المصري عن "فن النجاح"، واختتم الحفل بتكريم جميع الطلبة وتكريم الأوائل والمتميزين في الأنشطة الرياضية والفنية.

كما شارك بالحضور من الضيوف كل من محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومجدي الجيار مدير إدارة الوايلي التعليمية، كما شارك بالحضور من قيادات سنودس النيل الإنجيلي بمصر، القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي.

كذلك حضر الاحتفال من قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة المشتركة، وعدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور.