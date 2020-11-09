البرلمان العربي: انتخابات النواب بمصر جرت في أجواء من الشفافية والنزاهة

عقد نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، مؤتمرًا صحفيًا أشاد فيه بالاستحقاق الإنتخابي في مصر،الذي كان انعكاسًا لمسيرة مصر الديمقراطية وتاكيدًا علي الأمن والإستقرار.
وقال البرغوثي إن وفد البرلمان العربي الذي ضم عشرة أعضاء من مختلف الدول العربية تابع الانتخابات البرلمانية التي جرت في أجواء من الشفافية والنزاهة والإقبال خاصة من المرأة والشباب.
ونوه النائب حسن البرغوثي بأن وفد البرلمان العربي سيرفع تقريرًا إلي الهيئة العليا للانتخابات يتضمن ملاحظات الوفد الذي تابع الانتخابات في مرحلتيها، حيث تتضمن الملاحظات ما لمسه الوفد من إلتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وإلتزام الناخبين بهذه التدابير.
وصرح نائب رئيس البرلمان العربي بأن الوفد قد أشاد في تقريره أيضًا بتسهيل عملية الاقتراع لكبار السن واصحاب الهمم ، مشيرًا إلي أن أهم الملاحظات تمثلت في الاقبال الجيد من المرأة والشباب.
وفى ختام المؤتمر، هنأ نائب رئيس البرلمان العربي، مصر قيادة وحكومة وشعبا بنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي أثبت قدرة الشعب المصري علي تجاوز كافة التحديات.
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