السياحة والآثار تتخذ إجراءات غلق بعض المنشآت المخالفة

قام قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بالوزارة بإيفاد لجان سرية وغير معلنة للمرور والتفتيش على جميع المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، والتي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية والفندقية بضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ومواعيد الإغلاق.

أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه على مدار الثلاثة أيام الماضية تم إيفاد لجان سرية للمرور علي أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.

وأضاف أن هذه اللجان رصدت خلال عملية فحصها لهذه المنشآت مخالفة حوالي 55 منشأة سياحية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها تمهيدا لاغلاقها بمدد مختلفة حسب المخالفة، لافتا الى أن باقي المنشآت ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

كما أوضح أن المخالفات التي رصدتها اللجان تتنوع ما بين سهر بعض المنشآت بعد مواعيد التشغيل المقررة والمسموح بها، أو تقديم فقرات فنية أو الاثنين معا، كما تقوم بعض المنشآت بتقديم شيشة، مما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء والضوابط المقررة.

وأكد أن هذه اللجان ستقوم بالمرور علي المنشآت السياحية بشكل مستمر ومفاجئ وغير معروف أعضائها، حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أي مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.