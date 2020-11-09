تعرف على..نظام الامتحانات لطلاب المعاهد الأزهرية

كشفت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، عن المنهج الذي سوف يمتحن فيه الطالب ويوضع منه الامتحان هو منهج (5) أيام، منهج الموضوعات، سواء درس منه في الفصل، أو إلكترونيًا، وأن المعلم مطالب بالمنهج كاملًا، بحسب الخطة المرسلة.

أكدت الإدارة، أن حضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية أربعة أيام بالأسبوع، وحضور الصفوف من الرابع الابتدائي للسادس الابتدائي يومين في الأسبوع، على أن توزع هذه الأيام بمعرفة إدارة المعهد بالتنسيق مع رئاسة المنطقة

وأشارت المعاهد الأزهرية، إلى أن حضور جميع صفوف المرحلة الإعدادية والثانوية يومين في الأسبوع يتم تحديدهما بمعرفة إدارة المعهد وبالتنسيق مع رئاسة المنطقة.

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أضافت التعليمات أنه ينطبق على معاهد القراءات ما يُطبق على المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهري، كما حددت زمن الحصة في المعاهد ذات الفترتين في المرحلة الابتدائية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ الفترة الصباحية في الثامنة صباحًا وتنتهي في 40 -11 صباحًا وتبدأ الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 40-3 عصرًا.