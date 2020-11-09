كشفت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، عن المنهج الذي سوف يمتحن فيه الطالب ويوضع منه الامتحان هو منهج (5) أيام، منهج الموضوعات، سواء درس منه في الفصل، أو إلكترونيًا، وأن المعلم مطالب بالمنهج كاملًا، بحسب الخطة المرسلة.
أكدت الإدارة، أن حضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية أربعة أيام بالأسبوع، وحضور الصفوف من الرابع الابتدائي للسادس الابتدائي يومين في الأسبوع، على أن توزع هذه الأيام بمعرفة إدارة المعهد بالتنسيق مع رئاسة المنطقة
وأشارت المعاهد الأزهرية، إلى أن حضور جميع صفوف المرحلة الإعدادية والثانوية يومين في الأسبوع يتم تحديدهما بمعرفة إدارة المعهد وبالتنسيق مع رئاسة المنطقة.
اقرأ أيضًا..وزير التعليم ينفي تعطيل المدارس بسبب إنتشار فيروس كورونا
أضافت التعليمات أنه ينطبق على معاهد القراءات ما يُطبق على المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهري، كما حددت زمن الحصة في المعاهد ذات الفترتين في المرحلة الابتدائية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ الفترة الصباحية في الثامنة صباحًا وتنتهي في 40 -11 صباحًا وتبدأ الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 40-3 عصرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على..نظام الامتحانات لطلاب المعاهد الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.