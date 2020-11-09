بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ .. النائب جون طلعت يطالب بوقف إعلان "أبليكس" المضلل على القنوات الفضائية

طالب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ اللازم لمنع عرض إعلانات منتج "أبليكس" للتخسيس، على القنوات الفضائية، بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني المسؤول للشركة بمبلغ 900 ألف جنيه، وحبس سنة، بعد ارتكاب جريمة الإعلان المضلل ب"لو راجل كُل".

وأشار النائب جون طلعتإلى أنه على الرغم من صدور الحكم القضائي واجب النفاذ، إلا أن عددا كبيرا من القنوات الفضائية ما زالت تقوم ببث الإعلان، مؤكدا أن عدم تنفيذ أي حكم قضائي "جريمة" تستوجب المحاكمة.

وأكد جون طلعت، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القنوات الفضائية التي تستمر في بث الإعلان عبر شاشاتها، لمخالفتها للقانون من ناحية، ولارتكاب جريمة تضليل المواطنين والغش والتدليس.

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