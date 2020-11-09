الصين وروسيا يعلنان سبب عدم تهنئة بايدن بالفوز بالانتخابات

علّقت كل من موسكو وبكين الاثنين على التساؤلات حول السبب وراء عدم تهنئة الديمقراطي جو بايدن على الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت الصين إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية، التي انتزع فيها بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر، ويقدم طعونا قضائية ضدها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين بأنه "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقا للقانون الأميركي والإجراءات الأميركية".

وأضاف وانغ: "نؤمن دائما بأنه يجب على الصين والولايات المتحدة أن تعززا الاتصال والحوار فيما بينهما، وتديرا مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، وتعملا على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة وتؤسسا لتطوير علاقات ثنائية سليمة ومستقرة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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وتمر العلاقات بين بكين وواشنطن بأسوأ فترة منذ عقود، وذلك بسبب نزاعات متنوعة تشمل جوانب التكنولوجيا والتجارة وحتى قضية هونغ كونغ وفيروس كورونا، وفرض ترامب حزمة عقوبات على الصين.