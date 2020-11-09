"مركز التنبؤات" يعلن عن نوة جديدة تضرب البلاد نهاية نوفمبر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، تفاصيل نوَّة جديدة، قد تضرب البلاد، نهايات نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للأرصاد تصدر خرائط يومية، توضح فيها أماكن سقوط الأمطار، ومدى كثافتها.

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك أكثر من نوة تتعرض لها البلاد، ولكن معظمها بلا تأثير على الأجواء، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي إجراءات بخصوص مواجهة أو التعامل مع تلك النوة.

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وتحدث "شاهين" عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم 27 من نوفمبر، على ملعب برج العرب، بمحافظة الإسكندرية التي تشهد موجة من الطقس السيئ خلال الشهر الجاري: من الوراد سقوط الأمطار في شهر نوفمبر على السواحل الشمالية، ولكن يفضل نقل المباراة إلى خارج الإسكندرية، لأن الأجواء في فصل الخريف والشتاء تكن ممطرة، ولكن لم تفصح الخرائط عما بداخلها من أجواء يوم إقامة المباراة.