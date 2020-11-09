زوجة الفنان فايق عزب تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بمرض نادر

أعلنت زوجة الفنان فايق عزب، أن زوجها نُقل إلى المستشفى قبل 3 أيام بعدما وصلت درجة حرارته إلى 40 درجة، وتدهور حالته الصحية.

فايق عزب



أوضحت زوجة الفنان القدير، أنه تم التأكد من إصابة زوجها بفيروس مارس النادر الذي انتقل له أثناء إجرائه مؤخرًا لعملية النخاع الشوكي، ومن ثم أدى إلى إلتهاب رئوي.

وكشفت، عن آخر التطورات الصحية لحالة الفنان فايق عزب، مؤكدة أنه لم يفقد وعيه كما ذاع البعض، ولكنه يمكث في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، ويتواصل مع أسرته هاتفيًا بين حين وآخر.

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كان قد كشف الناقد الفني مجدي الطيب، عن إصابة الفنان فايق عزب بفيروس نادر يُدعى "مرسا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا الجمهور بالدعاء له من تلك الأزمة التي يمر بها.

