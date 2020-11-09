الجمارك تعلن عن حاجتها لموظفين في تخصصات مختلفة

الجمارك تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية، وذلك مع البحث المستمر من قبل المواطنين عن وظائف المتاحة والتي أعلنتها الهيئة العامة للجمارك.

وكشفت هيئة الجمارك، عن الوظائف المتاحة في عدد من التخصصات، على ان يكون العمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

أوضحت الجمارك، أن هناك العديد من الوظائف المتاحة، التي جاءت كالتالي:

– رئيس قسم أول إدارة الهوية/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول الاتصالات/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين إدارة الوصول/ البنية التحتية.

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– كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات/ البنية التحتية.