عاجل .. إصابة زوجة بدر بانون بفيروس كورونا

أكدت بعض التقارير المغربية إصابة زوجة المغربي الدولي بدر بانون، لاعب الرجاء المغربي وصفقة الأهلي المنتظرة بفيروس كورونا. وأعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، إصابة زوجته غزلان بفيروس كورونا. وأشارت صحيفة "le360" أن اللاعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة استعدادا للسفر للقاهرة والالتحاق بالنادي الأهلي يوم الأربعاء بعد انتهاء مشواره مع الرجاء المغربي. اقرأ أيضا: اليوم.. الكاف يجري قرعة الدور التمهيدي بدوري الأبطال والكونفيدرالية

ولم يتبقى سوى رتوش أخيرة لكي يعلن الأهلي عن تعاقده مع مدافع الرجاء المغربي، الدولي بدر بانون، والذي انتهت مسيرته مع الرجاء، بعد مباراة إياب نصف النهائي أمام الزمالك، والتي فاز فيها الزمالك بنتيجة 3-1، وصعد لمقابلة الأهلي في نهائي أفريقي مصري.



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