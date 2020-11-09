مصر تدين الحادث الإرهابي المؤلم ببغداد (بيان)

أعلنت وزارة الخارجية، إدانة مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي الرضوانية بالعاصمة بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.

وأعرب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي حكومة وشعبا لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق في هذه الحادثة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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وجددت مصر، دعمها للعراق، فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وللحفاظ على أمنه واستقراره، وصون مقدرات الشعب العراقي الشقيق.

