إبراهيموفيتش: "لن أسجل ضربات جزاء مع ميلان مرة أخرى"

كشف المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أنه سيتخلى عن تسديد ركلات الجزاء مع ناديه ميلان متصدر الدوري الإيطالي، لمصلحة زميله "فرانك كيسييه"، بعد إهداره لركلة جزاء ضد ضيفه فيرونا أمس الأحد في الجولة السابعة، في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وقال زلاتان البالغ من العمر 39 عاما، والذي أهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية مع ميلان وأربع في آخر ست محاولات: "ركلة الجزاء المقبلة، سأتركها لكيسييه، هكذا أفضل".

وتابع زلاتان في حواره لشبكة "سكاي سبورتس": "افتقدت اليوم للوضوح والغريزة القاتلة أمام المرمى، لم أمتلكها اليوم خلافا للعادة"، وذلك بالغم من أنه عاد وسجل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية في اللحظات الاخيرة رافعا رصيده الى ثمانية اهداف هذا الموسم.

وقبل تسديده لركلة الجزاء في الدقيقة 65، قال له حارس فيرونا ماركو سيلفستري "ألم تهدر الأخيرة؟"، فعلق زلاتان "لم يكن مخطئا، أهدرت الاخيرة".

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ويقدّم ميلان موسما رائعا في الدوري وهو أحد ثلاثة أندية لم تخسر مع ساسوولو ويوفنتوس، ليتصدر الترتيب برصيد 17 نقطة من 7 مباريات. وعن المنافسة على لقب الدوري، أضاف الهداف البارع "يجب أن نحدد أهدافا ولا ندخل أرض الملعب للترفيه فقط".

