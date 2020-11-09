معلومات شيقة عن محطة الفضاء الدولية التي رُصدت أثناء مرورها أمام الشمس

تمكّن مصور من ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة، مؤخرا من التقاط صورة مميزة ترصد لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس.

ما هي هذه المحطة الضخمة التي تمكن مصور من التقاطها أثناء مرورها أمام الشمس



- تعتبر محطة الفضاء الدولية المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء.

- يعود تاريخ بناء المحطة إلى العام 1998.

- شيدت المحطة بتعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

- بدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالي وتحديدا منذ شهر نوفمبر عام 2000.

- تضم على متنها طاقما دوليا مكونا من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا في إجراء أبحاث علمية عميقة في مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض.

- تعتبر المحطة مختبرا للأبحاث والتجارب في الفضاء، وتستخدم لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء في المستقبل.

- تعمل المحطة على تحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التي أجريت خارج كوكبنا.

- تدور المحطة على ارتفاع 390 كيلومترا من سطح كوكب الأرض.

- كما أنها أطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية "مير"، بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.

- يبلغ طول المحطة حوالي 109 أمتار بينما يصل عرضها لـ72.8 مترا ما يوازي مساحة استاد كرة قدم كبير.

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- تستخدم المحطة الخلايا الشمسية الضخمة على جانبيها لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها.

- أما حركة دورانها فهي تدور حول الأرض بزاوية ميل 22.5 درجة لذلك فهي لا تمر من نفس المكان في كل مرة تدور فيها حول الأرض وتعتمد على حسابات معقدة لاستغلال الجاذبية مع وجود دافعات للحفاظ على المدار والسرعة.

- كما تضم الأنظمة الكهربائية في محطة الفضاء الدولية 13 كيلو مترا من الأسلاك، وهي تحتاج لأعمال صيانة دورية بشكل يومي للحفاظ على كفاءتها.