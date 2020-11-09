ضربوه وصوروه.. الاعتداء على طفل لديه "قصور لغوي" بمدرسة النيل الدولية لإثبات عدم قدرته على التعلم (خاص)

شهدت مدرسة النيل الدولية بالتجمع الخامس، واقعة جديدة من وقائع التعدي على الأطفال بالضرب داخل المدارس، وذلك بتعدي أحد المعلمين على الطالب "عبدالرحمن" البالغ من العمر 4 سنوات ونصف، بالضرب على وجهه وطرحه أرضا وتصويره بالفيديو، وذلك لإثبات عدم قدرته على التعلم، مما يعطي للمدرسة الحق في الإحتفاظ بالمصاريف المدفوعة حسب ما قالت والدة عبدالرحمن.

وفي حوار تحيا مصر مع والدة "عبدالرحمن" قالت: "ذهبت بابني للتقديم في مدرسة النيل الدولية في يونيو الماضي، واجتاز ابني اختبارات القبول، إلا أن أحد العاملين (الأخصائية النفسية بالمدرسة)، رأت أن ابني لا يجب قبوله بسبب وجود قصور لغوي بسيط، وطلبت إعادة الاختبار له".

وتابعت: "ذهبت مرة أخرى لإعادة الاختبار، الذي اجتازه عبدالرحمن للمرة الثانية، واشترطت المدرسة كتابتي تعهد على المتابعة مع أخصتئي تخاطب، وهو الأمر الذي كنت أقوم به بالفعل".

وذكرت والدة عبدالرحمن أن نجلها لا يعاني من أي شيء يمنعه من التعليم أو الاستيعاب، وأن ما يعاني منه هو قصور لغوي، وحسب ما شخصه كبار دكاترة التخاطب في مصر، أنه يحتاج للذهاب إلى مدرسة وتكوين علاقات وصداقات لكي يتجاوز هذا القصور، وهو الأمر الذي ستوفره له المدرسة.

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وفي صباح اليوم الأول من الدراسة، وبعد 3 ساعات فقط من بداية اليوم الدراسي، تلقت الأم اتصال من مدير المدرسة يبلغها فيه باستحالة وجود عبدالرحمن في المدرسة لانه يعاني من حالة "hyber active" -حسب قولها- الأمر الذي علقت عليه الأم قائلة أن نجلها ينفعل عندما لا يفهمه الآخرين بسبب القصور اللغوي، وهذا لا يعني أن تشخص حالته كـ "hyber active" وأنه غير قادر على التعلم، بدليل أنه يتقدم بشكل رائع في ألعاب مثل السباحة والجمباز، وهو الأمر الذي يدل على قدرته على الإستيعاب.

تمسكت المدرسة بموقفها ورفضت طلب الأم بتعيين مرافق للطفل، حتى يتجاوز فترة التأقلم على أجواء المدرسة، ولكن بمجرد طلب الأم بإقرار تقر فيه المدرسة برفضها لعبدالرحمن، حتى تستطيع استرداد مبلغ القسط الأول المدفوع مسبقا والذي يبلغ 22 ألف جنيه، تراجعت المدرسة عن قرارها ووافقت على تعيين مرافق للطفل من داخل المدرسة.

وحسب رواية الأم، أنه وبعد اليوم الثاني من تعيين مرافق لعبدالرحمن، تحسنت حالته بشكل كبير وأصبح يتفاعل مع أصدقائه ومعلميه بشكل جيد، حتى فوجئت الأم ظهر يوم الأربعاء الماضي، باتصال من الأخصائية النفسية للمدرسة تبلغها فيه أن تأتي لاستلام عبدالرحمن وأن المدرسة لن تقبل تواجده بعد الآن.

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وبالفعل ذهبت والدة عبدالرحمن إلى المدرسة، لتُفاجأ بنقل نجلها إلى فصل آخر بدون إبلاغها، وبدون سابق إنذار، وهو الأمر الذي أزعج الطفل بشدة وجعله يبكي ويصرخ بشدة.