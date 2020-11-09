أول بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد خسارته «النواب»

بسرعة قياسية وعقب ساعات معدودة من ظهور مؤشرات حاسمة حول الإطاحة بالمستشار المعزول مرتضى منصور من انتخابات مجلس النواب، تقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق اليوم الاثنين ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد مرتضي منصور، يطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، بعد ان أعلنت اللجنة الفرعية، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، عن النتيجة وحصول مرتضي منصور، على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة.

وحاليا، يواجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بلاغات امام النائب العام، سيتم النظر اليها بعد انتهاء فترة الحصانة البرلمانية، من أبرزها بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.

كما تقدم المحامي سمير صبري، في أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام، مرتضي منصور، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة، في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

ومن ضمن البلاغات المقدمة رئيس نادي الزمالك بلاغ بسب الشعب المصري، بنشره فيديو يتضمن سب الشعب المصر وقسمه بالطلاق إن «في مصر مفيش راجل».

كما يواجهة مرتضي بلاغ مقدم من محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهليإلى النائب العام، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعة والطعن في عرضه، دون دليل.

يذكر ان مرتضي منصور رشح نفسه في الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصل على المركز السادس بين المرشحين بإجمالى 21 ألف و721 صوتا، فيما يدخل جولة الإعادة كلا من المرشح بدوي عبداللطيف، بعدد أصوات ٣٢٤٨٨ وحصل على الترتيب الأول بين المرشحين، يليه المرشح أحمد الألفي ٣١٥٧٨، وعبدالفتاح البحراوي، ٢٧٤٦٨ومحمود عزب ٢٤٧٩١، فيما حصل المرشح أسامة راضي، مرشح حزب مستقبل وطن على إجمالي أصوات بلغ ٢٢٩٧٢