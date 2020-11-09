مرتضى منصور في مرمى سخرية السوشيال ميديا بعد سقوطه في الانتخابات "فيديو"

مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة ميت غمر، تحول إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتمعي المختلفة، جراء إعلان نتيجة لمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة ميت غمر وخسارة مرتضى منصور.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صور ساخرة من مرتضى منصور، فضلًا عن مقاطع الفيديو المختلفة التي ضجت بها منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

مرتضى منصور

نشر أحد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة لمرتضى منصور وعلق عليها: "رسمياً مرتضى منصور ساقط، ومش هيدخل إعادة.. رجع الأصوات يا خطيب أنت والعتال".



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أظهرت المؤشرات شبه النهائية لنتائج فرز انتخابات مجلس النواب، بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية عن جولة إعادة منتظرة بين كل من أحمد الألفي والنائب بدوب عبد اللطيف، والدكتور محمود العزب، واللواء أسامة راضي مع سقوط النائب مرتضي منصور، بعد حصوله علي المركز السادس، وحصول عبد الفتاح البحراوي علي المركز الخامس، فى الوقت المخصص للدائرة مقعدين فقط.