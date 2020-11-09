لقي 4 أشخاص مصرعهم وإصابة 14 شخص اثر حادث اليم نتيجة بتصادم سيارة ملاكي اسيوط رقم 3568 بسيارة ميكروباص أجرة اسيوط رقم 7135 واتوبيس رقم 5792 وقال شهود عيان هناك معلومات اوليه بحوالي 14 مصاب ومصرع 4 جثث. وفي نفس السياق اخطرو الأهالي الاسعاف التى فزعت الي مكان الواقعة أمام مؤسسة ابو دنقل بقرية منقباد التابعة لمركز ومدينة أسيوط. كما توجه اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الواقعة. اقرأ أيضا: أول بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد خسارته «النواب»



وجاري اتخاذ الاسعافات الأولية والإجراءات القانونية اللازمة وعمل محضر بالواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر حادث أليم ومدير أمن أسيوط يتوجه إلى مكان الواقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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