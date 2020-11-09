شكوك حول إصابة آسر ياسين بفيروس كورونا بسبب البصل "فيديو"

نشر الفنان آسر ياسين، مقطع فيديو قصير له أثناء تناوله البصل دون شعوره بنكهته، متسائلًا إن كان ذلك الشعور فيروس كورونا أم لا.
ظهر آسر ياسين في الفيديو عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" هو يتناول قطعة من البصل، قائلًا: "بتحرق بس مالهاش طعم شوية".
تواجد الفنان آسر ياسين بصحبة عائلته في مدينة الجونة حيث شارك في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
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الجدير بالذكر، أن أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم منهم سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز، ريم العدل، بسمة، نشوى مصطفى.
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