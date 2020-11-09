ميناء الإسكندرية يستقبل 74 ألف طن بضائع استراتيجية

وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، وصول 74 ألف طن بضائع استراتيجية تشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة من الخارج، فيما تم توريد 39 ألف طن بضائع متنوعة بإجمالى 113 ألف طن.
وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه جرى دخول وخروج 9 آلاف و556 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلاً عن تداول 1445 حاوية واردة وصادرة.
ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.
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