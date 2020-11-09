مشروعات بـ1.128 مليار يورو.. النقل وبنك الاستثمار الأوروبى يبحثان التعاون

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مع مسؤولى بنك الاستثمار الأوروبى، الاتفاق المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1.128مليار يورو، لتمويل عدد من المشروعات، منها "إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية"، بقيمة 138 مليون يورو، و"كهربة خط سكة حديد أبو قير الاسكندرية" بقيمة 750مليون يورو، و"إعادة تأهيل الـخط الثانى بقيمة 240 مليون يورو"، وتم الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثمارى على مرحلتين، الأولى بمبلغ 600 مليون يورو، ويتم توقيعه نهاية ديسمبر المقبل، والثانية بمبلغ 528 مليون يورو يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021 .





كما تناول اللقاء الذى عقد عبر "فيديو كونفرانس"، التعاون فى مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

ووفق بيان رسمى، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين فى مجال مشروعات الجر الكهربائى الصديقة للبيئة، والتى تساهم فى نقل ملايين المواطنين يومياً، مشيراً الى التعاون الاستثمارى الجارى مع البنك بقيمة 600 مليون يورو فى تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من إجمالى 939.2 مليون يورو بالإضافة إلى 9525.4 مليون جنيه قيمة تنفيذ المرحلة، والتعاون الاستثمارى مع البنك بقيمة 350 مليون يورو فى أعمال تطوير الخط الأول التى يبلغ إجمالى تكلفتها 751 مليون يورو.

واستعرض الجانبان التعاون فى إعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الاشارات على خط "طنطا المنصورة دمياط"، وازدواج المسافة من "المنصورة دمياط" بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو، وبدء الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع، التى سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والإجتماعية ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع، ومستندات الطرح والمواصفات، تمهيدا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الاشارات وأعمال هندسة السكة للخط.

وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل فى مشروعات السلامة على الطرق، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها مجال الطرق والكبارى فى مصر، والتى كان لها تأثير كبير على تقدم تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية، أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بهذا المجال لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمى الطرق.

وأشار إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، للتعاون فى هذا المجال المهم.