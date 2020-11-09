استقبل الرئيس التوجولي "فور جناسينجبيه" السفير د. حسام حسين سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بتوجو، حيث استعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلديّن، وخاصة سُبل تطوير مشروع المزرعة المشتركة النموذجية المهداة من الجانب المصري، وفرص تنمية العلاقات التجارية بين الدولتيّن.
كما أعرب رئيس الجمهورية التوجولية خلال اللقاء عن تطلعه للقيام بزيارة لجمهورية مصر العربية بعد انقضاء جائحة فيروس "كورونا" واستقرار الأحوال الصحية في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الجمهورية التوجولي يستقبل السفير المصري في ختام فترة عمله بتوجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.