رئيس الجمهورية التوجولي يستقبل السفير المصري في ختام فترة عمله بتوجو

استقبل الرئيس التوجولي "فور جناسينجبيه" السفير د. حسام حسين سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بتوجو، حيث استعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلديّن، وخاصة سُبل تطوير مشروع المزرعة المشتركة النموذجية المهداة من الجانب المصري، وفرص تنمية العلاقات التجارية بين الدولتيّن.

كما أعرب رئيس الجمهورية التوجولية خلال اللقاء عن تطلعه للقيام بزيارة لجمهورية مصر العربية بعد انقضاء جائحة فيروس "كورونا" واستقرار الأحوال الصحية في العالم.