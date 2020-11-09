البابا تواضروس يدشن مذابح وأيقونات دير القديس الأنبا موسى بطريق العلمين

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تم تدشين ثلاثة مذابح، الرئيسي على اسم السيدة العذراء والبحري على اسم القديس مارمرقس والقبلي على اسم القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس السائح.
وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين كنائس الدير لدى وصوله الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول أمس بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج والمهندس كامل الوزير وزير النقل.
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