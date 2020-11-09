تكليف محمد غانم بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري

أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي قرارا اليوم /الاثنين/ بتكليف المهندس محمد غانم، بمهام المتحدث الرسمي للوزارة، خلفا للمهندس محمد السباعي. وجاء في المادة الأولى لقرار وزير الري رقم 261 لسنة 2020: إنه اعتبارا من تاريخه يتفرغ المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة لأعمال مجلس الشيوخ. كما جاء في المادة الثانية للقرار، تكليف المهندس محمد أحمد أحمد غانم، بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية

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