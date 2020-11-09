الرعاية الصحية تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بوظائف بفرعها بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن فتح باب التقدم للقيام بأعمال بعض الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وأوضحت الهيئة أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 20 وظيفة قيادية وإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء عدة شروط للمتقدم للوظيفة، وفقا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلها داخل الهيئة ووفقا للمعايير التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.. بما يضمن النزاهة والشفافية لاختيار أفضل العناصر المهنية.

فيما أشارت الهيئة إلى أن من شروط الالتحاق بالوظائف الإشرافية وجود خبرة في مجال الإدارة والوظيفة المتقدم لها لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون من الحاصلين على الدراسات العليا في مجال الإدارة، بالإضافة إلى إتقان التعامل مع الحاسب الآلي وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، كما يفضل أن يكون المتقدم من قاطني محافظة الأقصر.

وشملت مجموعة الوظائف الإشرافية التي أشار إليها الإعلان ما يلي: "مدير فرع الهيئة بالأقصر، نائب مدير الفرع، مدير الإدارة القانونية، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، مدير إدارة مكافحة العدوى، مدير إدارة رضاء المتعاملين، مدير إدارة التسويق، مدير إدارة المكتب الفني،مدير إدارة الأمن، مدير الإدارة الإستراتيجية، مدير إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير إدارة الجودة، مدير إدارة الرعاية الأولية، مدير الرعاية الثانوية والثالثية، مدير إدارة الإمداد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير الشئون الإدارية، مدير إدارة الشئون الهندسية والمشروعات، مدير إدارة الموارد البشرية".

واشترط إعلان شغل الوظائف الإشرافية أن يتم إرسال السيرة الذاتية لراغبي الالتحاق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على البريد الإلكتروني [email protected]، مرفقًا بها كل الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للمتقدم للوظيفة، في موعد أقصاه 14 نوفمبر الجاري، مع الوضع في الاعتبار أنه لن ينظر لأي بريد إلكتروني بدون ذكر كود الوظيفة طبقًا للإعلان المرفق.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، أن إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات الصعيد يأتي في إطار اهتمام الدولة بالصعيد وأهلها لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية في مختلف المناطق، وبما يسهم في تقديم خدمات متميزة تليق بأهل الصعيد.

وأكد السبكي أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار شديدة الوضوح بضرورة العمل على الإسراع في تقديم خدمات طبية وفقا لمعايير قياسية في مناطق الصعيد، وبما يتماشى مع خطط التنمية للدولة في تنمية المواطن الصعيدي وتلبيه كل الاحتياجات الخاصة به.