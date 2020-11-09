ألغام في طريق مرتضى "منزوع" الحصانة.. قضايا ضخمة تنتظر الأنفجار في وجه المستشار المعزول أبرزهم عباس والخطيب والأمين

حدث احتفالي أدى لشيوع حالة من الفرحة الشديدة في أوساط رياضية وسياسية وشعبية، وهو المتعلق بتجريد المستشار المعزول مرتضى منصور من حصانته البرلمانية بفعل وإرادة حرة للناخبين، حيث تم انتزاع سلاحه الأقوى الذي اختبأ وراءه طوال السنوات الماضية، ويرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الألغام التي على وشك الأنفجار في وجه منصور بعدما زرعها في هيئة عداءات طوال الفترة الماضية.
أحمد حسن
طلبات رفع الحصانة التي تلقاها البرلمان الحالي، كفيلة بالإجابة على السؤال الخاص بعدد الألغام التي سيمر عليها مرتضى منصور في طريق مغادرته للبرلمان، حيث تلقى البرلمان الحالى منذ بدء عمله عام 2015 العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة من النائب العام، منها طلب نيابة الدقي برفع الحصانة، على خلفية اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى بتهديده عبر الهاتف بالقتل بعد مطالبة حسن بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك.
محكمة النقض
كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بسبب الإساءة لمحكمة النقض، وهي القضية المنتظر أن يتم فتحها وتكون عقبة كبرى أمام مرتضى منصور وقد تتسبب في أزمات قانونية جمة له في غياب صفته البرلمانية.
ممدوح عباس
الغريم التقليدي للمستشار المعزول مرتضى منصور، قد سبق له أن قام بتحريك بلاغ سب وقذف، بخلاف بلاغ آخر تقدم به للمستشار حمادة الصاوى ضد مرتضى منصور و5 موظفين فى الإدارة المالية بنادى الزمالك، يتهمهم باختلاس 200 الف جنيه من أموال النادى بعد التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية.
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وطالب ممدوح عباس في البلاغ الذي حمل رقم 28944 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني، بفتح التحقيقات مع مرتضى منصور باعتباره شريك في واقعة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من أموال النادي، وهي أموال عامة يجب الحفاظ عليها ومحاسبة كل من تسول له نفسه العدوان عليها.
محمد الأمين
أحد أشهر البلاغات تتمثل في سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين، وتتهم هذه البلاغات رئيس نادي الزمالك المعزول، بالطعن فى سمعة عائلة محمد الأمين، واتهامه بالسب والقذف، وكل تهمة مرفق معها سي دي خاص بكل جريمة أرتكبها مرتضي.
محمود الخطيب
بخلاف العديد من الدعاوى الجنائية ضد منصور بسبب الأموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، تأتي 4 طلبات أخرى في بلاغات سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بالإضافة إلى عدة طلبات أخرى تتضمن سب وقذف العديد من الشخصيات، بالإضافة إلى بلاغات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألغام في طريق مرتضى "منزوع" الحصانة.. قضايا ضخمة تنتظر الأنفجار في وجه المستشار المعزول أبرزهم عباس والخطيب والأمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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