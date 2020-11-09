ألغام في طريق مرتضى "منزوع" الحصانة.. قضايا ضخمة تنتظر الأنفجار في وجه المستشار المعزول أبرزهم عباس والخطيب والأمين

حدث احتفالي أدى لشيوع حالة من الفرحة الشديدة في أوساط رياضية وسياسية وشعبية، وهو المتعلق بتجريد المستشار المعزول مرتضى منصور من حصانته البرلمانية بفعل وإرادة حرة للناخبين، حيث تم انتزاع سلاحه الأقوى الذي اختبأ وراءه طوال السنوات الماضية، ويرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الألغام التي على وشك الأنفجار في وجه منصور بعدما زرعها في هيئة عداءات طوال الفترة الماضية.

أحمد حسن

طلبات رفع الحصانة التي تلقاها البرلمان الحالي، كفيلة بالإجابة على السؤال الخاص بعدد الألغام التي سيمر عليها مرتضى منصور في طريق مغادرته للبرلمان، حيث تلقى البرلمان الحالى منذ بدء عمله عام 2015 العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة من النائب العام، منها طلب نيابة الدقي برفع الحصانة، على خلفية اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى بتهديده عبر الهاتف بالقتل بعد مطالبة حسن بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك.

محكمة النقض

كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بسبب الإساءة لمحكمة النقض، وهي القضية المنتظر أن يتم فتحها وتكون عقبة كبرى أمام مرتضى منصور وقد تتسبب في أزمات قانونية جمة له في غياب صفته البرلمانية.

ممدوح عباس

الغريم التقليدي للمستشار المعزول مرتضى منصور، قد سبق له أن قام بتحريك بلاغ سب وقذف، بخلاف بلاغ آخر تقدم به للمستشار حمادة الصاوى ضد مرتضى منصور و5 موظفين فى الإدارة المالية بنادى الزمالك، يتهمهم باختلاس 200 الف جنيه من أموال النادى بعد التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية.

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