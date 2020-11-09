مدبولي: مصر وبريطانيا حريصتان على بناء علاقات اقتصادية أقوى أكثر من أي وقت مضى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقة استراتيجية طويلة الأمد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتفقا في يناير الماضي، على هامش انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، على تكثيف شراكتنا الاقتصادية لدعم مصر في تطوير اقتصاد مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام"، أنهما ناقشا التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم، وكذا الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالقطاع الخاص في مصر وتعزيز نموه الاقتصادي، وتوافقا على البناء على ذلك خلال السنوات المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء، أمام أعضاء الجمعية المصرية البريطانية عبر الانترنت، إلى أن الحكومة المصرية تعتقد أنه بعد إتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها الاستفادة من موقع مصر كمركز للتجارة وبوابة إلى إفريقيا.
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وأوضح أن القارة الإفريقية أصبحت من أهم الوجهات للشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية، لذلك فإننا نرى أن تعاوننا في إفريقيا ينبغي أن يقوم على عدد من المحاور، والتي تتمثل في تكثيف العمل على تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية لتحقيق التكامل القاري، وتفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وتعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في سبيل دعم القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المنشودة، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأعمال دوليا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر وبريطانيا كليهما يواجهان تحدى مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والموجة الثانية لفيروس "كورونا" فضلاً عن التحديات الإقليمية المتنامية.
وخلال كلمته، سلّط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على رؤية مصر 2030 كحجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلا: إن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتماشى مع أولويات التنمية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فيروس "كورونا"، وتشمل هذه القطاعات الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على بناء شراكات قوية مع المملكة المتحدة، وهذا يتطلب منا التوافق على خطة عمل لتنفيذ المشروعات، مضيفا أنه من المقرر خلال فترة انعقاد المؤتمر أن تُعقد اجتماعات عمل مشتركة بين الشركات من كلا البلدين، معربا عن تشجيعه الشركات على ضرورة عقد صفقات بناءة، قائلا: أنا واثق بأن مجتمع الأعمال المصري والبريطاني حريصان الآن أكثر من أي وقت مضى على بناء علاقات اقتصادية أقوى لصالح بلدينا.
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