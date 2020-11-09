بلاغ ضد أحمد مرتضى منصور بعد نشره أرقام مغلوطة حول فوز مزعوم لوالده

ضمن سلسلة البلاغات النارية التي بدأ تحريكها ضد المستشار المعزول مرتضى منصور، الخاسر بالانتخابات البرلمانية الحالية، ونجله الذي تم الإطاحه به من المرحلة الأولى أيضاً، تقدم طارق جميل سعيد المحامي ببلاغ ضد احمد مرتضي منصور بتهمة تزوير بيان واسناده للجنة العليا للانتخابات بالدقهلية.

وكان قبلها وبسرعة قياسية وعقب ساعات معدودة من ظهور مؤشرات حاسمة حول الإطاحة بالمستشار المعزول مرتضى منصور من انتخابات مجلس النواب، تقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق اليوم الاثنين ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد مرتضي منصور، يطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، بعد ان أعلنت اللجنة الفرعية، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، عن النتيجة وحصول مرتضي منصور، على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة.

وحاليا، يواجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بلاغات امام النائب العام، سيتم النظر اليها بعد انتهاء فترة الحصانة البرلمانية، من أبرزها بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.

كما تقدم المحامي سمير صبري، في أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام، مرتضي منصور، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة، في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

كما يواجهة مرتضي بلاغ مقدم من محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهليإلى النائب العام، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعة والطعن في عرضه، دون دليل.

