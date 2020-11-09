مد فترة التحويلات الورقية لـ طلاب النقل والباقين للإعادة بجامعة الأزهر لـ 19 نوفمبر

قررت جامعة الأزهر مد فترة التحويلات لطلاب النقل والباقين للإعادة، حتى الخميس الـ 19 من نوفمبر الجاري.

ونص قرار رئيس جامعة الأزهر، على أن تبدأ التحويلات لطلاب النقل والباقين للإعادة من غد الثلاثاء وحتى الـ 19 من نوفمبر الجاري.

وأكدت جامعة الأزهر، أن القرار يأتي نظرا لتأخر ورود بعض النتائج من الكليات وحرصا على مصلحة الطلاب.

كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ تفقدوا لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات.

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وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.

وتأكد رئيس الجامعة من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.