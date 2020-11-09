تصدرت الفنانة درة محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع إقتراب عرض حكاية اروح لمين ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا ".
إزدادت المعدلات البحثية من قبل الجمهور، عن موعد حكاية اروح لمين التي أحدثت ضجة قبل عرضها بأيام عديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
موعد عرض حكاية اروح لمين
تعرض حكاية اروح لمين للفنانة درة يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، حيث تجسد درة شخصية "سلمى" التي تحاول أن تعيش الحياة التي تحلم بها دون أن تتزوج، وتلجأ إلى تبنّي ثلاثة أطفال لتشبع غريزة الأمومة لديها، خاصة أنها تحب الأطفال كثيرًا.
اقرأ أيضًا..شكوك حول إصابة آسر ياسين بفيروس كورونا بسبب البصل "فيديو"
الجدير بالذكر، أن الفنانة درة احتفلت بزفافها مؤخرًا على رجل الأعمال هانى سعد في الجونة، عقب إنتهاء المهرجان، حيث حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور يطارد درة بسبب حكاية اروح لمين.. تعرف على موعد العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.