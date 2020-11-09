الجمهور يطارد درة بسبب حكاية اروح لمين.. تعرف على موعد العرض

تصدرت الفنانة درة محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع إقتراب عرض حكاية اروح لمين ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا ".

إزدادت المعدلات البحثية من قبل الجمهور، عن موعد حكاية اروح لمين التي أحدثت ضجة قبل عرضها بأيام عديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد عرض حكاية اروح لمين



تعرض حكاية اروح لمين للفنانة درة يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، حيث تجسد درة شخصية "سلمى" التي تحاول أن تعيش الحياة التي تحلم بها دون أن تتزوج، وتلجأ إلى تبنّي ثلاثة أطفال لتشبع غريزة الأمومة لديها، خاصة أنها تحب الأطفال كثيرًا.

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الجدير بالذكر، أن الفنانة درة احتفلت بزفافها مؤخرًا على رجل الأعمال هانى سعد في الجونة، عقب إنتهاء المهرجان، حيث حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.