تفاصيل مبادرة صنايعية مصر: التقديم 10 نوفمبر من سن 18 وحتى 45 عام

ينشر موقع تحيا مصر تفاصيل بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجارى.
وتقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما للتدريب على حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس، نقش، أركيت، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية.
ويمكن الراغبين في الالتحاق ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط أو على موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي : https://www.cdf.gov.eg/sites/default/files/…/foustat2020.pdf
أو تقديمها باليد بالمركز الكائن ب "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ، مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.
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وقالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن البدء فى تنفيذ تدريب الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت أول يوليو ٢٠١٩ يُجسد اعتزام وزارة الثقافة مواصلة جهودها لتكرار نجاح الدفعة الأولي من المبادرة والتى تهدف إلى إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها سعيا لصون مفردات الشخصية المصرية.
وأضافت أن المبادرة صنايعية مصر تُعد إحدى الضمانات الفاعلة لديمومة الاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة، كما تهدف بموجبها إلى خلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيديها المادي والمعنوي، إلى جانب تحقيق ـحد المحاور الهامة للتنمية المستدامة، فضلاً عن قدرة هذا المجال في جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدراً للدخل القومي، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من التطوير والاستفادة البناءة من الصناعات الثقافية التي يمتلكها الوطن.
يُذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت إحتفالية تخريج الدفعة الأولي من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ 43 فنان وحرفى من المتدربين فى مجالات: الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، والذين تم تدريبهم وفقاً لأحدث النظم الدراسية وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.
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