تفاصيل مبادرة صنايعية مصر: التقديم 10 نوفمبر من سن 18 وحتى 45 عام

ينشر موقع تحيا مصر تفاصيل بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجارى.

وتقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما للتدريب على حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس، نقش، أركيت، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية.

ويمكن الراغبين في الالتحاق ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط أو على موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي : https://www.cdf.gov.eg/sites/default/files/…/foustat2020.pdf

أو تقديمها باليد بالمركز الكائن ب "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ، مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

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