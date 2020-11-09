جده باشا ووزير .. من هو أحمد الألفي الذي أطاح بمرتضى منصور من دائرة ميت غمر ؟

أثارت أنباء خسارة المستشار مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك المعزول، في انتخابات مجلس النواب في جولتها الثانية، جدلا كبيرا في الوسط السياسي، وبين المواطنين على مواقع السوشيال ميديا، حتى بات حديث الصحف والمواقع، بعد التراجع المُفاجيء له وخسارته بفارق 10 آلاف صوتا، إذ اعتاد "منصور" حجز مقعده على مدار سنوات بدائرة ميت غمر بجميع الجولات، لينقلب عليه أهالي دائرته خاصةً بعد وقائع السب التي أشعلت شرارتهم.

من هو أحمد الألفي الذي أطاح بمرتضى منصور من دائرة ميت غمر ؟

حلّ رجل الأعمال الحاج أحمد الألفي كما يُلقبه أهالي بلدته ودائرته، نائبا جديدا على دائرة ميت غمر، وهو من أطاح بالمتسشار مرتضى منصور من على مقعد البرلمان، بعد فوزه بـ 31578 ألف صوتا.

اسمه بالكامل أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفى، وشارك في ماراثون انتخابات النواب للمرة الأولى في تاريخه، رغم أنه يحظى بشعبية جارفة في دائرته.

توعد أحمد الألفي خلال برنامجه الانتخابي، بجعل ميت غمر قلعة صناعية، ودعم الصحة والتعليم والطرق الداخلية بالمدينة.

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يمتلك أحمد الألفي علاقات وطيدة بالقيادات الشعبية والأهالي في دائرة ميت غمر، إذ انضم رجل الأعمال، مؤخرا إلى حزب مستقبل وطن، وتم تعيينه بأمانة قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بالدقهلية.

جده علي باشا عبدالهادي، وزير تموين في عهد الملك فاروق، واعتمد في برنامجه الانتخابي على دعم الشباب وإصلاح وتنمية مركز ميت غمر.