المرشح ماجد طلعت بعد خسارته: إرادة الله فوق كل شئ

قال المرشح ماجد طلعت، المرشح بدائرة روض الفرج، إنه لم يحالفه الفوز بالانتخابات البرلمانية لعام 2020، ولكنه خاض المعركة بكل شرف وأمانة وإرادة الله فوق كل شئ، مضيفًا: "أكيد هو كاتب حاجة أحسن فيها خير لينا".
وتوجه ماجد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي بالشكر لأفراد عائلته الذين تحملوا معه كل الفترة العصيبة الماضية، كما تقدم بالشكر لأصدقائه لاخلاصهم ومجهودهم، فضلًا عن تقديم الشكر لأفراد حملته الانتخابية على مجهودهم وتطوعهم، معبرًا إياهم مكسبًا حقيقيًا.
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وتابع: "كل الشكر لكل الناس اللي وثقت فيا ونزلت علشاني .. سامحوني كان نفسي اخدمك واساعدكم.. واسمحوا لي في استراحة أتفرغ فيها لعملي وحياتي التي أفتقدها كثيرا خلال السنوات الماضية".
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