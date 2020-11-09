رئيس اقتصادية قناة السويس : نسعى للتحول الرقمى بالكامل وتطبيق معايير الجودة

قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة أصبح لديها مزايا جديدة تضاف للمقومات الأساسية التى تتمتع بها، فضلاً عن توافر الخدمات وجاهزية البنية التحتية فى معظم المناطق مما ساعدها على توفير مناخ استثمارى جيد فى الوقت الحالى.





وأضاف : " تسعى المنطقة إلى تعزيز هذا المناخ قدر الإمكان بمنح حوافز جديدة قادرة على إحداث تغييرات نحو الإتجاه إلى الاستثمار فى المنطقة ،مشيراً إلى أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقى والشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام".

وأضاف المهندس زكى، أن المنطقة تعمل نحو الاتجاه إلى التحول الرقمى بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة، وهذه من أهم ركائز الاستدامة التى تعتمد عليها المنطقة من خلال التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية وتسعى فى تطبيقها بشكل دائم عن طريق دمج عناصر الاستدامة فى كافة جوانب أداء الأعمال .

ولفت إلى أن المنطقة حققت خلال الخمس سنوات الماضية نسب إنجاز عالية فى عدد من الملفات خاصة فى مجال البينة التحتية فى الطرق والأنفاق والكهرباء وفى مجال تفعيل خدمة الشباك الواحد وتسعى من خلال خطتها المستقبلية للخمس سنوات المقبلة 2020-2025 والتى تسير عليها بخطوات ثابتة ودراسة أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار حيث بلغت 25 قطاعاً فى مجالات محددة من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع زكى:" المنطقة لها دور بارز ومهم فى تسهيل تكامل التجارة العالمية ودعم سبل الاندماج معها حيث يعد هذا أحد اهداف المنطقة الاقتصادية بموقعها المتميز، وتستطيع أن تلعب هذا الدور بشكل جيد نظراً لامتداد مساحتها فى مناطق متنوعة تتميز بخصائص مختلفة تتناسب مع كثير من الصناعات ،بخلاف ما تقدمه من حوافز ضريبية وجمركية وما تتمتع به من نظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات باختلاف تخصصاتها القطاعية .