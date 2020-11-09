فتح باب التقدم للالتحاق بالوظائف الإشرافية بهيئة الرعاية الصحية فى الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن فتح باب التقدم للقيام بأعمال بعض الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.





وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، الاثنين، أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ20 وظيفة قيادية وإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقا لطبيعة الوظيفة التى يرغب شغلها داخل الهيئة ووفقا للمعايير التى أقرها مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن النزاهة والشفافية لاختيار أفضل العناصر المهنية.

وأشارت، إلى أن من شروط الالتحاق بالوظائف الإشرافية وجود خبرة فى مجال الإدارة والوظيفة المتقدم لها لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون من الحاصلين على الدراسات العليا فى مجال الإدارة، بالإضافة إلى إتقان التعامل مع الحاسب الآلى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، كما يفضل أن يكون المتقدم من قاطنى محافظة الأقصر.

وشملت مجموعة الوظائف الإشرافية التى أشار إليها الإعلان (مدير فرع الهيئة بالأقصر، نائب مدير الفرع، مدير الإدارة القانونية، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، مدير إدارة مكافحة العدوى، مدير إدارة رضاء المتعاملين، مدير إدارة التسويق، مدير إدارة المكتب الفني، مدير إدارة الأمن، مدير الإدارة الاستراتيجية، مدير إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمى، مدير إدارة الجودة، مدير إدارة الرعاية الأولية، مدير الرعاية الثانوية والثالثية، مدير إدارة الإمداد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير الشئون الإدارية، مدير إدارة الشئون الهندسية والمشروعات ، مدير إدارة الموارد البشرية).

واشترط إعلان شغل الوظائف الإشرافية، أن يتم إرسال السيرة الذاتية لراغبى الالتحاق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على البريد الإلكترونى ([email protected])، مرفقا بها كافة الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للمتقدم للوظيفة فى موعد أقصاه 14 نوفمبر الجارى مع الوضع فى الاعتبار أنه لن ينظر لأى بريد إلكترونى بدون ذكر كود الوظيفة طبقا للإعلان المرفق.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات، أن إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظات الصعيد يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالصعيد وأهلها لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية فى مختلف المناطق، وبما يسهم فى تقديم خدمات متميزة تليق بأهل الصعيد.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار شديدة الوضوح بضرورة العمل على الإسراع فى تقديم خدمات طبية وفقا لمعايير قياسية فى مناطق الصعيد، وبما يتماشى مع خطط التنمية للدولة فى تنمية المواطن الصعيدى وتلبيه كل الاحتياجات الخاصة به.