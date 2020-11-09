الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى واستمرارها لنهاية اليوم

وبحسب بيان للأرصاد، يشهد الوجه البحرى أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على "بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية"، أما السواحل الشمالية الغربية، فتشهد أمطارا متوسطة على"السلوم، مطروح، سيدى عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد".
وعن طقس الليل، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.
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