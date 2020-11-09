النشرة المرورية : فتح طريق رأس غارب- الشيخ فضل .. وسيولة بمحور 26 يوليو

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أنه تم فتح طريق رأس غارب- الشيخ فضل، الذى تم إغلاقه، بسبب الأحوال الجوية، وعودة الأحوال المرورية لطبيعتها.
ونوه صابر، إلى أن الطريق الوحيد، المغلق الآن بسبب الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة المواطنين، هو طريق الصحراوى الشرقى، من محافظة بنى سويف حتى حدود محافظة المنيا، ناصحا بسلوك الطريق الزراعى الغربى، بديلا عن هذه المنطقة، فى هذا التوقيت.
وأضاف صابر، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمنطقة أبو قير، ومحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وأحجام متفرقة بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.
ولفت صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ لوجود بعض أعمال التوسعة بعدد من محاور الطرق الدائرية، من أبرزها أعلى طريق الأوتوستراد، وأعلى الطريق الزراعى للمتجه لمنزل الزراعى، مشيرا إلى وجود سيولة بمحور 26 يوليو وباقى المحاور.
ونوه صابر، أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بشارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع مراد أو شارع السودان فهما أفضل حالا فى هذا التوقيت.
وفى محافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب محور الفردوس، بشارع صلاح سالم، حيث يشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وإنشاءات، وسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، وفى محور جوزيف تيتو يشهد أعلى كوبرى الحرفيين بعض الكثافات ناصحا بسلوك جسر السويس، وكذلك كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.
وألمح محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إلى تجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، كما نصح باستخدام نفق الأزهر بديلا عن شارع الأزهر، للمتجه إلى مناطق وسط المدينة.
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