محافظ الوادى الجديد : جار إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالفرافرة

قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، إنه جار إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 5 ميجاوات فى مركز الفرافرة، لمواجهة زيادة الأحمال ومجابهة الزيادة فى معدل الاستهلاك اليومى.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الاثنين، محطة كهرباء الفرافرة، يرافقه يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة، حيث وجه الزملوط بدراسة تركيب موزع لربط مناطق "سهل بركة" و"أبو منقار" ومعظم مناطق الفرافرة بالمحطة؛ تمهيدا للربط بمحطة محولات بلاط.

يذكر أن منطقة الفرافرة بالوادى الجديد تحتضن العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى المجال الزراعى، فضلا عن أن الفرافرة شهدت انطلاق مشروع استصلاح وزراعة 1,5 مليون فدان.