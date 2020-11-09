عاجل..الرئيس يوجه بالتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة فى دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التى تتصل بشبكات الربط.

كما وجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات الكهرباء فى سيناء وجنوب الوادى، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعى.

ووجه الرئيس السيسى كذلك بالتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالشراكة مع الخبرات المتخصصة من القطاع الخاص، فضلاً عن الاستمرار فى جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى مصر، وذلك فى إطار خطة التحديث الشامل التى تنتهجها الدولة لمرفق الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة فى تحقيق التنمية فى أرجاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحى الحكومى والحى الدبلوماسى والمناطق السكنية.