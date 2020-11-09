فيديو.. البرلمان العربي يرصد 5 ملاحظات على الانتخابات البرلمانية

أشاد البرلمان العربي ممثلًا فى نائبه حسن البرغوثي، بالانتخابات النيابية التي أُجريت اليومين الماضيين بمحافظات مصر، لافتًا إلى أنها تمثل انعكاسًا لمسيرة مصر الديمقراطية وتأكيدًا على الأمن والاستقرار.

وقال "البرغوثي"، إنه لُوحظ خلال الانتخابات التى جرت يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، عدة ملاحظات رصدها وفد البرلمان العربي الذي ضم عشرة أعضاء من مختلف الدول العربية وهى:

1. الانتخابات البرلمانية جرت في أجواء من الشفافية والنزاهة والإقبال خاصة من المرأة والشباب.

2. الانتخابات البرلمانية جرت فى أجواء من الأمن والاستقرار

3. الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

4. إقبال جيد من قبل المرأة والشباب

5. تسهيل عملية الاقتراع لكبار السن بجميع اللجان

ونوه النائب حسن البرغوثي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، الإثنين، بالقاهرة، بأن وفد البرلمان العربي سيرفع تقريرًا إلى الهيئة العليا للانتخابات يتضمن ملاحظات الوفد الذي تابع الانتخابات في مرحلتيها.