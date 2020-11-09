نشر "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات والأخبار الهامة نعرضها في السطور التالية من هذا التقرير..
بشرى للعالم .. لقاح جديد لـ كورونا آخر الشهر ناجح بنسبة 90%
رئيس وزراء إثيوبيا: العملية العسكرية في تيجراي لن تقود البلاد للفوضى
مرتضى منصور خارج البرلمان..إعادة بين 4 مرشحين في ميت غمر..مؤشرات أولية
الدولار يهبط لأقل سعر له في 8 أشهر أمام الجنيه.. تفاصيل
تفاصيل عقد أحمد فتحي الخرافي مع بيراميدز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. مرتضى منصور خارج البرلمان.. «فايزر» تعلن لقاح كورونا الجديد آخر الشهر بفاعلية 90%.. وتطورات الأوضاع في إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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