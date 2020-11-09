وزير التنمية المحلية يشيد بجهود محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات

أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالجهود التى قامت بها كل محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي التصويت من أجل إنجاح العملية الانتخابية والحرص على بذل أقصى جهد للخروج بالانتخابات بصورة جيدة تليق باسم مصر من حيث عملية التنظيم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لكل الناخبين.

وقدم وزير التنمية المحلية، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر والتجهيزات والتيسيرات التى تم توفيرها لكبار السن وذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وكذا التجهيزات التى قدمتها وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتى عقدت فى محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء شهدت إقبالًا من قبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات خاصة المرأة والشباب وكبار السن.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لجميع الناخبين الذين حرصوا على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية تحت إشراف قضائى كامل لاستكمال الحياة النيابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وإعلاء دولة القانون ومواصلة مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية.

وأشاد اللواء شعراوى بحرص الشباب على التوافد على اللجان الانتخابية والمشاركة فى رسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى التزام العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الثانية بالحيادية والشفافية التامة والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

وأكد شعراوى على التزام المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية وكذا عمليات التطهير والتعقيم التى استمرت قبل وأثناء العملية الانتخابية.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمشاركة المرأة فى عملية التصويت بمحافظات المرحلة الثانية، واستكمالها مسيرة المشاركة الإيجابية للمرأة المصرية فى كل الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها مؤكدًا أن المرأة دائمًا تلبي نداء الوطن في كل مناسبة و استحقاق انتخابي.

ووجه اللواء محمود شعراوى، خالص التحية لكل العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز والقيادات المحلية بالمحافظات التى شهدت سقوط أمطار غزيرة والسيول والذين ساهموا فى تسهيل وتيسير عمليات تصويت المواطنين، والعمل على مدار ساعات لرفع تراكمات مياه الأمطار من أمام عدد من اللجان وعدم التأثير على العملية الانتخابية والتي كانت تعيق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر للعاملين فى غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بمحافظات المرحلة الثانية على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل مستجدات الانتخابات على مدار يومي التصويت.